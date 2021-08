’Inflatie stijgt door dure verscheping’

De prijs voor een ’40 feet’ container uit China was hooguit 2500 euro in 2019. Voor de tweede helft van 2021 zullen de kosten van deze container stijgen naar 20.000 euro. Een verachtvoudiging! Dan heb ik het hier nog niet over de alsmaar stijgende materiaalkosten. We praten hier niet over een stijging van consumentenprijzen van 2 of 3 procent. Nee, we hebben hier over stijgingen van zeker 10 tot 30%, afhankelijk van het product, als het product al beschikbaar is. Hier ontstaat een domino-effect dat een verwoestend effect zal hebben op onze economie voor de komende jaren, net nu we de coronacrisis hebben weten te bezweren. Bedrijven gaan zonder meer omvallen en werkloosheid zal stijgen.

Wellicht dat de politiek, de focus wat meer kan gaan verleggen naar dit probleem dat zonder meer gaat ontstaan binnen nu en 2 maanden. Er zijn binnen de EU, maar ook binnen Nederland verlichtende maatregelen nodig om deze prijstsunami effectief te bestrijden. Wakker worden dus!

Nico Blauw, Apeldoorn