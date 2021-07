’Kritiek op Frontex onterecht’

Naar verluid, omdat er mensen in smokkelboten zijn teruggestuurd zonder dat Frontex ingreep en ze onmiddellijk naar Europa bracht. Want ‘iedereen’ heeft recht om asiel aan te vragen! Neen, alleen vluchtelingen – dus uit onveilige landen – hebben dit recht. Doch nergens in het Vluchtelingenverdrag staat dat dit in Europa moet gebeuren of aan boord van een Frontex-schip.

L. J.J. Dorrestijn Sprang-Capelle