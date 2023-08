’Banken moeten spaarrente verhogen’

Bekijk ook: Ook Rabobank boekt een miljardenwinst dankzij hogere rente

Volgens minister Kaag van Financiën kunnen Nederlandse spaarders makkelijk overstappen naar buitenlandse banken waar men een hogere rente krijgt. Een kortzichtige gedachte, omdat zeker kleine spaarders geen zin hebben in de rompslomp die dat met zich meebrengt en we allemaal het Icesave debacle nog in gedachten hebben. De grootbanken maken momenteel miljardenwinsten vanwege die hoge rente, hebben enorme buffers en zouden de spaarrente dus makkelijk in lijn kunnen brengen met die buitenlandse banken en deze direct moeten verhogen!

Bas Overmars, Amsterdam