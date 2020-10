’Aanpak neprecensies goede zaak’

Niet alles is waar wat op internet staat is mijn credo. Helaas laten veel consumenten zich leiden door onwaarheden. Er circuleren tal van valse, zowel positieve als negatieve recensies op het internet.

Horecaondernemers ondervinden met regelmaat last van valse door de concurrent geplaatste negatieve recensies. Daar moet echt zo snel mogelijk een einde aankomen. Teleurstellend dat de nieuwe wet op z’n vroegst in het voorjaar van 2022 in werking treedt, mist de politieke partijen in de 2e en 1e kamer instemmen met het wetsvoorstel van Mona Keizer. Het is in ieder geval een begin, daarvoor dank.

Niels J. Kooijman

Amstelveen