’Fout bestuur moet consequentie hebben’

Dat is dus dik 400.000 euro die af gaat van het budget dat de ziekenhuizen kunnen besteden. Denkt de AP nu dat de bestuurders zich heel ernstig zorgen gaan maken, het geld komt immers van de ’grote hoop. Zij voelen niet dat ze fouten gemaakt hebben, deze wanprestatie heeft gevolgen voor het personeel en de patiënten. De enige optie om dit soort problemen te voorkomen is door bestuurders die hiervoor verantwoordelijk zijn in hun eigen portemonnee te treffen.

Wat nu hooguit gebeurt is dat een bestuurder bij de ene organisatie opstapt vanwege gemaakte fouten om vervolgens bij een ander weer aan de slag te gaan. Verantwoordelijk zijn moet consequenties hebben.

Peter Vooges, Kudelstaart