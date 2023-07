Ombudsman: Opeens geen schone lei

Wesley had in 2019 hele hoge schulden en kwam toen in de schuldsanering terecht. Bij schuldsanering worden alle schulden verzameld en los je in drie jaar tijd zoveel mogelijk af. Daarna kan de rechter besluiten om de resterende schulden kwijt te schelden. Ook als je in drie jaar tijd niet alles kon terugbetalen. Je begint dan met een schone lei.

Dat traject heeft Wesley doorlopen. De 3000 euro waar de Belastingdienst nu over schrijft, was ook onderdeel van de schuldsanering. Wesley snapt er niets van. Waarom beginnen ze nu opnieuw over die schuld uit 2017? Hij belt met de Belastingdienst. De medewerker die hij spreekt vindt het ook vreemd. Daarom nodigt ze Wesley uit voor een afspraak op het Belastingkantoor.

Die afspraak op het Belastingkantoor loopt echter anders dan Wesley had gehoopt. De medewerker die hij op het kantoor spreekt zegt dat het wel gaat om een schuld uit 2017, maar dat de rekening uit 2023 is. De Belastingdienst blijft bij hun punt en Wesley moet de 3000 euro gewoon betalen. Wesley kan het haast niet geloven. Toch valt een paar weken later een dwangbevel van de Belastingdienst op de mat.

Wesley dient bij ons een klacht in over de Belastingdienst. Collega Mohamad pakt de klacht op en neemt contact op met de Belastingdienst. Hij vraagt om nog eens kritisch naar deze zaak te kijken. Dit lijkt namelijk niet te kloppen, zegt Mohamad. Hij legt uit dat Wesley net een dwangbevel heeft ontvangen, dus vraagt met spoed om een oplossing. Een tijd later belt de Belastingdienst naar Mohamad. Het blijkt inderdaad toch een fout te zijn. De 3000 euro zullen ze niet innen. Wesley hoeft dus niets terug te betalen.

Ik ben blij dat Wesley ons wist te vinden en dat wij hem konden helpen. Voor mensen met schulden is het niet altijd even makkelijk om hulp te zoeken. Ook omdat zij vaak schaamte ervaren over hun situatie. Wesley was net begonnen aan een schone lei. Dat maakt de fout van de Belastingdienst niet alleen onzorgvuldig, maar ook erg ongelukkig. En het is vooral een fout die zij eerder hadden moeten herkennen.

* Niet de echte naam