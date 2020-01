Dit is mijn eerste column in 2020. Daarom begin ik vandaag met u allen een geweldig 2020 toe te wensen. Een jaar zonder verkiezingen in Nederland. Dat wil zeggen, die zijn niet gepland. Vorige week vierde ik oud en nieuw in San Francisco met mijn compagnon Stefan de Bruijn. Om precies te zijn in de wijk Castro, waarnaar het communicatiebureau dat wij vorig jaar zijn begonnen, is vernoemd.