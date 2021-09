Terug in Nederland waar de regering ook op sommige plaatsen alleen toegang wil toestaan met de corona app, staan bepaalde groepen opeens op hun achterste benen. Privacyschending, vrijheidsbeperking en wat al niet meer. Op vakantie is het geen probleem, maar in Nederland wel natuurlijk. De horeca klaagt, dat het niet gastvrij is om naar de app te vragen en dat controleren te veel tijd in beslag neemt. Wat een onzin. Gastvrij ben je als je de klanten bij de ingang van je zaak begroet en vervolgens kost het maar 5 seconden om hun app te controleren. De coronapas is niet ongastvrij, maar het toont juist aan dat de eigenaar om de gezondheid van zijn gasten geeft.

C. In ’t Veld