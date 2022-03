Uitslag Stelling: ’Kunst hoort aan de muur’

Die commissie werkt aan een nieuwe visie op de Collectie cultuur van Nederland en vindt dat er strenge regels moeten komen. Een respondent: „Als je nu niet investeert in Nederlands erfgoed, dan hangt het straks bij rijke Russen en Chinezen aan de muur. Daar moet je op kunnen ingrijpen.” Een andere stemmer: „Niet alleen kunst, maar ook voetbalclubs en allerlei bedrijven zijn verkwanseld aan stinkend rijke buitenlanders. Dat moet stoppen.”

De angst dat beroemde kunst naar het buitenland verdwijnt, is volgens twee derde van respondenten ook reëel. Ook vinden ze het belangrijk dat Nederlands erfgoed in handen blijft van Nederland. Een deelnemer: „Dit hoort bij ons verleden en onze identiteit. En die kunstwerken moeten te zien zijn en horen niet in de kluizen van oliesjeiks.”

Een meerderheid van de deelnemers vindt dat belangrijke Nederlandse kunst in Nederland te zien moet zijn. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het een goed idee dat een speciale commissie gaat bepalen of kunstwerken vanaf een bepaalde waarde naar het buitenland geëxporteerd kunnen worden. Veel respondenten slaan aan bij het woord ’commissie’. Een van hen meldt: „Nee, niet weer een commissie van baantjesjagers die ons weer heel veel geld gaat kosten.”

"Dit hoort bij ons verleden en identiteit"

Maar weinig handen gaan op elkaar bij de suggestie meer geld uit te trekken voor het inkopen van kunst door musea. Dat vindt slechts een derde van de stemmers een goed idee. Een respondent: „Als musea meer willen aankopen, dan moeten ze de toegangsprijzen maar verhogen.” Een andere deelnemer: „Minima kunnen een kaartje voor het museum niet eens betalen en dan moeten ze wel via de belasting hieraan meebetalen.”

De meeste respondenten vinden niet dat de overheid ’kunstparels’ zoals oude meesters moet opkopen om te voorkomen dat ze in handen vallen van particuliere rijkaards. Er ontstaat namelijk nogal wat commotie als de Nederlandse overheid of een museum veel geld besteedt aan de aankoop van kunst. Een meerderheid van de deelnemers vindt die commotie terecht. Niet meer dan een derde vindt bijvoorbeeld de aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt een verantwoorde uitgave. Een reactie: „Kunst kun je niet eten en is voor ’gewone’ mensen doorgaans niet bereikbaar omdat ze er geen geld meer voor hebben. Ik heb liever boerderijen dan Vaandeldragers, maar blijkbaar moet er weer een baantje worden bedacht voor ex-politici.” Een andere respondent vindt het wel een goede koop. „Die Vaandeldrager is echt een uniek schilderij, net als Marten en Oopjen. Die Rothschilds wisten echt wel wat ze kochten.”

Twee derde van de stemmers betitelt dit probleem van de internationale kunsthandel dan ook als een luxeprobleem. „Er zijn allerlei andere problemen die schreeuwen om een oplossing. Het tekent de politici dat zij zich hiermee bezighouden.” Een andere respondent noemt het ’elitair gezeur’. Wat maakt het nou uit of een schilderij in New York of Amsterdam hangt? Online is alles te bekijken.”