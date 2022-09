Premium Het beste van De Telegraaf

Bij VVD wordt meer rumoer verwacht

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Een ongeluk komt nooit alleen, realiseren ze zich dezer dagen bij de VVD. Niet alleen rommelt het in het vierde kabinet van de man die de partij al ruim 15 jaar leidt. Ook een Kamerlid vertrok, er is rumoer over de asielkoers en intussen is er twijfel over de integriteit van de door het partijbestuur aanbevolen kandidaat voor het voorzitterschap.