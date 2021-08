’Wolf hoort niet meer in ons land’

Bekijk ook: Wolf doodt moeflons in Nationaal Park Hoge Veluwe

De wolf heeft kans gezien om in het park te komen ondanks een hek. Wat gebeurt er nu? Eerst probeert men de kudde in veiligheid te brengen. Klinkt mooi, maar een kudde op 5000 m2 bij elkaar drijven en opsluiten? Dat lijkt mij moeilijk. Vervolgens wil men bekijken of de wolf veilig gevangen en getransporteerd kan worden. Dat kan deze elders z’n dodelijke werk voortzetten. Bijvoorbeeld bij boeren die hun schapen in de weide hebben lopen.

Wolven horen hier niet meer, zij waren al honderden jaren niet meer in Nederland. Als we niet uitkijken, gaat het met de wolf straks net zo goed als met de vos. Die is ook beschermd en schuimt soms ook boerenerven af op zoek naar eten. Met wolven is het mijns inziens wachten op een fatale ontmoeting met een hond, of nog erger, een kind.

De Partij voor de Dieren zou hiertegen actie moeten voeren en het vee in de boerenweides moeten beschermen. Of mogen enkele wilde dieren vele makke schapen, geiten etc. afslachten?

W. Praal,

Capelle aan den IJssel