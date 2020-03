’FA heeft gelijk met kopverbod voor jeugd’

Erik Matser

Halverwege de jaren tachtig begon ik het brein te bestuderen op de Universiteit van Nijmegen en mijn professoren gaven inzichten in hoe uniek de werking van het brein in werkelijkheid is. We zijn in staat om prikkels te verwerken, prikkels op te slaan in geheugensystemen, onze gedachten in taal te verplaatsen naar de ander en we kunnen iets met onze gedachten doen, we kunnen ons tot een activiteit aanzetten. Het allerbelangrijkste proces van het brein is natuurlijk het creëren van een toestand van wat wij bewustzijn noemen. Een extreem uniek proces waar we nog zeer weinig inzichten in hebben.