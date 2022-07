Premium Financieel

Data steeds belangrijker in de Tour de France

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van data in onze samenleving. Zo ook in sport. Maar sommige sporten lopen meer voorop dan andere. Een extreem voorbeeld is de Formule 1, waarbij races op basis van data gewonnen worden en waar de kijker afhankelijk is van data om te snappen wat er precies aan de ...