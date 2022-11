Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Links had een fervent voorstander van kernenergie kunnen zijn

Er zijn linkse en rechtse meningen, zo hoor je steeds vaker. Dat was me wel grotendeels bekend. Links is voor een grotere overheid en rechts wil meer markt. Maar het gaat nu nog wat verder: er zijn hele pakketten van meningen waarbij het ene pakket links is en het andere pakket rechts, los van de klassieke tegenstellingen.