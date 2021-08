Ombudsman: Wraak genomen met je gegevens

Lucas* krijgt tot zijn grote verbazing twee keer in korte tijd een medewerker van de GGD aan de deur. Ze zegt dat ze een zogenoemde zorgmelding heeft gekregen. Die komt van een nicht van Lucas. In die melding heeft zij namens de familie aan de GGD laten weten dat ze zich zorgen maakt om haar neef.

Lucas begrijpt precies waarom de GGD opeens op de stoep staat. Hij vertelt aan de GGD dat hij ruzie over geld heeft met zijn familie. En dat er verder met hem helemaal niets aan de hand is als het gaat om zijn gezondheid.

Hij ziet dit als een wraakactie van zijn familie.

Enkele maanden later ontdekt de ondernemer dat de GGD informatie over hem heeft gedeeld met zijn nicht. Hij stuurt hierover een klacht naar de gezondheidsdienst. Maar de GGD vindt dat er geen fouten zijn gemaakt.

Lucas is kwaad. Hij vindt dat hij onfatsoenlijk wordt behandeld.

Met zijn klacht gaat hij naar de Nationale ombudsman. Onze medewerker Eva bekijkt of de GGD en Lucas samen tot een oplossing kunnen komen.

Maar dan komt er opeens nog een e-mail te voorschijn. Daaruit blijkt dat de GGD meer informatie over Lucas heeft gedeeld met de nicht.

Eva besluit onderzoek te doen naar het delen van de informatie met de nicht en de behandeling van de klacht hierover.

Ongepast

Tijdens het onderzoek constateert ze dat de GGD e-mails met een ongepaste inhoud en toon heeft gestuurd aan de nicht. Onder andere over eigen conclusies van de GGD over Lucas. En ook mailde de GGD over persoonlijke informatie, die de dienst heeft gekregen uit een gesprek met Lucas’ huisarts. Verder deelde de GGD met de nicht de inhoud van een mailwisseling tussen de GGD en Lucas. Eva vindt dat er geen reden was om deze informatie over Lucas te delen met de nicht.

Ik vind dat de GGD de privacy van de Lucas hiermee ernstig heeft geschonden. Een overheidsinstantie moet zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en dat is hier niet gebeurd. De overheid moet grondrechten respecteren, zoals in de wet is vastgelegd.

* Niet de echte naam

