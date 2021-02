Uitslag Stelling: ’Boycot dit corrupte WK’

Tijdens de bouw van de stadions voor het evenement stierven al 6500 mensen, becijferde de Engelse krant The Guardian. Bijna alle deelnemers zijn geschokt door het hoge aantal doden. Ze vinden dat Nederland op z’n minst duidelijk haar afkeuring moet laten blijken van de manier waarop men in Qatar omgaat met arbeiders. Eén deelnemer heeft hier een hard hoofd in. „Als er zoveel geld en belangen in het geding zijn, dan is moraliteit meestal ver te zoeken. Nederland zal gewoon meedoen en misschien alleen wat krokodillentranen laten om de slachtoffers.” Iemand anders is wel hoopvol: „Wij Nederlanders hebben nu de kans om te tonen hoe geëngageerd we zijn.”

De Qatarezen steken veel geld in grote profclubs als FC Barcelona en Paris Saint Germain. Vandaar dat vanuit het voetbal bijna niemand Qatar veroordeelt. Daar hebben de meeste stemmers geen begrip voor. Daarbij verwacht een meerderheid niet dat individuele voetballers zullen opstaan om zich uit te spreken.

Een reactie: „Alle voetballers die besluiten om wel in Qatar te gaan voetballen, zouden zich moeten schamen.” Sommigen verwijten de spelers meten met twee maten. „Je uitspreken tegen racisme is blijkbaar makkelijker dan tegen uitbuiting van arme mensen.” Iemand anders: „Ze hebben met hun Black Lives Matter wel een statement gemaakt tegen slavernij uit het verleden. Dit is slavernij in het heden, maar het raakt hen direct in de portemonnee en dan hebben ze er plots geen mening meer over.”

"Wie meedoet aan WK moet zich schamen"

Het WK is toegewezen aan de oliestaat ondanks dat de omstandigheden daar verre van ideaal zijn om te voetballen. Bijna alle stemmers geloven dan ook dat er corruptie in het spel is geweest bij het toewijzen van het WK. Een reactie: „De FIFA heeft totaal geen rekening gehouden met de omstandigheden voor spelers en supporters. Ik hoop dat een groot voetballand dat WK gaat boycotten, want dan volgen er absoluut meer.”

Daarbij is het toernooi allesbehalve duurzaam: de stadions worden na het WK niet meer gebruikt en worden allemaal voorzien van klimaatbeheersing. Twee derde van de stemmers noemt deze verspilling ’heel erg’. Een deelnemer: „Ik ben echt geen klimaatbeliever, maar dit slaat echt nergens op. Voetballen in gekoelde stadions, wie verzint dit?”

Ondanks alle misstanden verwacht een ruime meerderheid van de deelnemers niet dat er iets zal veranderen rondom de organisatie van het toernooi. Een deelnemer verwacht dat er gewoon gespeeld gaat worden. „En waarschijnlijk gaan we ook allemaal kijken.”

„Wellicht gaat het net zoals in Argentinië in 1978. Toen bleven sommige spelers thuis, maar het toernooi ging wel door.” Iemand anders: „Rond Argentinië waren destijds discussies. Dat zou nu ook al mooi zijn.” Een andere respondent hoopt juist vanwege deze discussies dat Nederland deze keer de eindronde niet haalt. Of Nederland nog moet nadenken over deelname, valt nog te bezien. Slechts een kwart van de respondenten is er vrij zeker van dat Oranje het eindtoernooi zal halen.