’Met mentale problemen sta je achteraan in de rij’

,,Het kan niet zo zijn dat een lichamelijke blessure meer urgentie heeft dan een zware depressie”, vindt Wouter de Graaf. Ⓒ Jos Schuurman

Wie met psychische problemen aanklopt bij de gezondheidszorg, zou net zo snel moeten worden geholpen als iemand met een gebroken been, betoogt de Wouter de Graaf. ,,Maanden wachten voor je aan de beurt bent brengt levens in gevaar. We moeten dit bespreekbaar maken.”