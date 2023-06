ChatGPT weet lang niet alles

Nog maar enkele maanden geleden riep ik de kinderen bij elkaar. ’Moeten jullie nu eens kijken. Ik heb hier een chatbot die binnen no time antwoord geeft op de meest ingewikkelde vragen.’ Ik vroeg ChatGPT een samenvatting van 600 woorden te maken over het stikstofprobleem in Nederland. Er volgde een weinigzeggend betoog over een ’complexe kwestie’, stikstofverbindingen en ecosystemen. De jongste, 13 jaar, boog zich echter belangstellend over mijn laptop, want die hikte al een paar weken tegen een werkstuk aardrijkskunde aan. ’En dat is helemaal gratis?’