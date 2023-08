Beurs boven Barbie: anonieme parels staan plots in belangstelling

In het Vizier

’Moet ik dat nou kopen? De koers gaat lekker omlaag.” Het is even geleden dat iemand mij op een feestje zo gericht beleggingsadvies vroeg. Er is ondanks de zomervakantie wel iets gaande: ogenschijnlijk saaie bedrijven – niet iedereen kan Tesla zijn - lijken voor de lezers op de beurs weer interessant, omdat de koers zo hard beweegt.