Premium Het beste van De Telegraaf

Verbazing over twee ton tipgeld Waarom liet Turkije drugsbaron Bolle Jos gewoon gaan?

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De meest gezochte man van Nederland is momenteel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, of Josje Breda. Die bijnamen suggereren de Brabantse gezelligheid van worstenbroodjes en troubadours à la Guus Meeuwis. Het tegendeel is waar volgens justitie. Bolle Jos is een keiharde crimineel en een van de grote spelers op de Nederlandse cocaïnemarkt. Zo’n plek verwerf je tegenwoordig niet zomaar. Dan moet je keihard en nietsontziend zijn.