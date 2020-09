Uitslag stelling: ’Agent moet weer wijk in’

Dat moet dus anders, vinden de veruit de meeste respondenten (86 procent). Ze denken dat investeren in contacten in de buurt preventief kan werken, ,,Vroeger kende de wijkagent jou en je ouders. Nu zie je hem nergens meer. Wij hebben zelf wekelijks te maken met vuurwerk, vernielingen, brandstichtingen en kapotte bierflesjes op fietspaden en in de nabije natuur door jongeren. Het zou echt helpen als zij weer ontzag krijgen voor de wijkagent”, schetst een van de deelnemers. Iemand anders meldt ook dat sinds het verdwijnen van hun ’uitstekende’ wijkagent, de verpaupering heeft toegeslagen. ,,En die is niet te verhelpen met een paar boa’s.”

Ook denken veruit de meesten dat met meer inzet van de hulpverlening, de politie minder vaak hoeft af te gaan op meldingen van ’verwarde personen’. ,,Er moet meer geld naar de politie, maar ook naar GGZ-instellingen én naar drugsbeleid, want verslaving zorgt voor verwarde personen.”

Een meerderheid vindt dat de rellen van de laatste tijd in bijvoorbeeld de Schilderswijk en Amersfoort veroorzaakt zijn door het gebrek aan wijkagenten. Iemand merkt op: ,,We moeten de zaken niet door elkaar halen. Rellen worden veroorzaakt door raddraaiers, die misbruik maken van het gebrek aan politie.” Daarom denkt ook bijna iedereen dat door het gebrek aan inzet van basisteams, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Er gaan stemmen op om politiemensen van bijvoorbeeld de recherche naar de wijken te halen. Dat vinden de meesten geen goed idee. Meer inzet in de wijken zou wel helpen om het werk van de totale politie te verlichten: ,,Criminele organisaties beginnen vaak in bepaalde wijken. Als je die in de kiem smoort, heeft de recherche later minder werk.” De politie zou meer mensen moeten aannemen, zo vinden de meesten. ,,Meer agenten in dienst en voor hen weer meer wijkbureaus openen.”

De problemen worden in de toekomst groter doordat veel politiemensen de komende tijd met pensioen gaan. Er dreigt dus een tekort. Een meerderheid denkt echter niet dat de politie zo’n aantrekkelijke werkgever is. ,,Niemand heeft er zin in om zich te laten bespugen en uitgescholden te worden tegen een hongerloontje.” Een respondent stelt voor om het imago van de straatagent te verbeteren. Oftewel: ,,Het werken in de wijk moet een aantrekkelijke specialisatie worden, die jonge mensen aanspreekt. Zet hiervoor een opleiding op, die anders, speciaal en kort is.”

Het wegvallen van de wijkagent wordt volgens velen ook veroorzaakt door de reorganisatie en de overstap naar de Nationale Politie. ,,We hadden een prima systeem van rijkspolitie en gemeentepolitie, maar dat is tegen beter in overboord gegooid. Met een paar aanpassingen zouden we gewoon weer terug kunnen naar de oude situatie”, oppert een deelnemer. De meesten verwachten echter niet snel een verandering vanuit de politiek. ,,Dat Kamerleden verontrust zijn, snap ik. Maar dit is wel het resultaat van jaren falend beleid, waarmee zij akkoord zijn gegaan.”