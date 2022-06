De Kwestie: Parkeertarief elektrische auto De Kwestie: Lager parkeertarief voor elektrische auto?

Gemeenten mogen vanaf volgend jaar lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische en waterstofauto’s. Het kabinet wil de Gemeentewet daarvoor aanpassen. Wie nog op benzine, diesel of gas rijdt, blijft de volle mep betalen in het parkeervak. Is de korting een mooie stimulans om ’uitstootvrij’ - voor zover daar sprake van is - te rijden, of ontstaat er een kloof tussen de automobilist die (nog) geen stekkerauto kan betalen en de overwegend welgestelde weggebruiker? We vragen het aan Mahir Alkaya en Maarten van Biezen.