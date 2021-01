’Ook oudere lijdt onder lockdown’

Ik ben 57 en zou ook weer eens willen gaan uit eten, met een groep vrienden bij elkaar komen, op vakantie of weekendje weg gaan. Daar ben ik niet de enige in!

Ik heb nog nooit een jongere buiten zien wandelen of joggen om 21.00 uur ’s avonds. Studenten zeggen nu al: ’Gewoon bij elkaar komen en bij elkaar blijven slapen’. Wat er ook gebeurt, zij zullen zich nooit aan de regels houden.

Als straks half Nederland z’n baan kwijt is omdat zelfstandigen en horeca failliet zijn gegaan dan krijgen we in feite een algehele lockdown want wat moet je buiten doen als alles dicht is.

Marou Duyvelaar-Janssen, Middelburg