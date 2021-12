’Versoepelen nog niet aan de orde’

Optimisten in politieke kringen hebben het al over dalende cijfers, waaruit zij concluderen dat we over de piek heen zijn. Maar ik kijk daar toch iets anders tegen aan.

De laatste stand van zaken is dat er op één dag weer 13 patiënten méér op de ic waren opgenomen en de bezetting van verpleeegafdeling met 68 bedden was toegenomen. Het enige wat de laatste dagen zakt zijn het aantal positieve tests van de GGD. Maar dat is weer een logisch gevolg, want hoe meer mensen je positief test, des te minder mensen blijven er over die nog positief getest kunnen worden.

De ziekenhuiscijfers - en ook de hoge dagelijkse cijfers over het aantal coronadoden spreken hierbij duidelijke taal. We kunnen ons dus nog lang niet rijk rekenen.

Jan Muijs, Tilburg