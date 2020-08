’Stop investeringen in China’

Oeigoeren worden gedeporteerd naar ’werkkampen’. Een beter woord daarvoor is concentratiekamp. Oeigoer vrouwen worden gedwongen gesteriliseerd om op termijn van deze bevolkingsgroep af te zijn. Iran en China zijn grote vrienden en daaruit blijkt dat Iran niets geeft om een moslim in China. Ook de EU en Nederland in het bijzonder zwijgen over deze tirannie die gelijk staat met de duistere Duitse jaren ’30/’40. Het westen moet zich veel harder opstellen en beginnen met investeringen vanuit het westen in China te verbieden. Wanneer kunnen wij anti Chinese acties zien van de mensen die zich vroeger zo druk maakten over Zuid-Afrika?

Jan de Geus, Langbroek