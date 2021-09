Uitslag Stelling: Uitspraken Kaag niet slim

Slechts een derde van de stemmers op De Stelling vinden dat Kaag hierin een punt heeft. Daarbij denkt bijna niemand dat de D66-leider zelf een visie heeft. Een respondent: „Kaag is zelf van het ritselen en het regelen. Want hoe kan het dat GroenLinks en PvdA na dat dinertje met haar ineens als één partij samen verder wilden?” Een andere respondent merkt op dat het ritselen en regelen nou eenmaal hoort bij ’politiek Den Haag’.

Bijna niemand van de respondenten vindt het handig van de D66-leider om dit zo uit te spreken. Kaag zei achteraf dat ze in de tekst, uitgesproken op de H.J. Schoo-lezing, een breder beeld had willen schetsen. Slechts een miniem deel van de respondenten gelooft dat dit inderdaad zo is. Een reactie: „Kaag en Rutte zijn professionele politici en die moeten tegen een stootje kunnen. Maar slim gespeeld is het niet van Sigrid Kaag.”

Premier Rutte reageerde in het formatiedebat in de Tweede Kamer niet op de tekst van Kaag. Het antwoord op de vraag of de premier had moeten reageren op de uitspraken van Kaag, laat een verdeeld beeld zien onder de stemmers. De ene helft vindt dat hij zich wel had moeten uitspreken, de andere helft vindt van niet. Een analyse van een stemmer: „Rutte is zelf het grote probleem. Hij blijft maar vasthouden aan het pluche, maar wordt door bijna iedereen buiten de VVD uitgekotst. De enige die dit durft te zeggen is Sigrid Kaag.”

Nu is VVD’er Johan Remkes aan de beurt om te proberen een minderheidskabinet te formeren. Twee derde van de respondenten op De Stelling denkt niet dat hij deze klus tot een goed einde gaat brengen. Een deelnemer: „Als er met de VVD geformeerd moet worden, dan moet Rutte weg. Hij is de oorzaak van veel ongenoegen en onheil in dit land.” Een andere respondent: „Die twee zijn te veel bezig met hun eigen ego’s en dat is niet in het landsbelang. Hopelijk kan Remkes dit aan hen beiden duidelijk maken.” Een andere stemmer stelt voor D66 ’te lozen’ en dat Remkes vervolgens een minderheidskabinet in elkaar zet van VVD, CDA, CU, JA21 en Volt. „Dat kan een interessant speelveld opleveren.”

Meer dan de helft van de respondenten gelooft ook niet dat dit eventuele minderheidskabinet gaat werken. Een respondent: „De VVD moet over haar eigen schaduw heen springen en de samenwerking zoeken met de PVV. Dat is de enige combinatie die echt recht doet aan de verkiezingsuitslag.” Een andere stemmer: „Nederland stemt veel rechtser dan het kabinet dat gevormd zou moeten worden. D66 is veel te links voor de VVD.”

De meeste respondenten geloven de Sigrid Kaag met haar kritiek op Rutte probeert aan te sturen op nieuwe verkiezingen. Voor driekwart van de stemmers zou dit goed nieuws zijn. Zij hopen dat Nederland snel opnieuw naar de stembus kan. Toch denken veel respondenten dat het weinig zin heeft: „De VVD zal toch weer de grootste worden. De grote verliezer wordt Kaag, wat wel weer een voordeel is.” Een andere respondent is hoopvol: „Hopelijk doen én Rutte én Kaag dan niet meer mee. Er moeten nieuwe mensen komen, die eerlijk zijn.”