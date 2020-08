’Zie af van Tweede Kaagbaan’

Vele honderden grote vliegvelden in de wereld liggen midden in een bebouwde kom. Een internationale luchthaven als Dubai heeft maar twee (!) banen en véél meer starts en landingen per jaar dan Schiphol. En alles gaat daar perfect. Maar hier blijven we maar mieren en geld verspillen omwille van een oplossing waar toch niet iedereen tevreden mee is. En dat terwijl er voor vele tientallen miljoenen euro’s een baan is gemaakt op Lelystad Airport.

Politiek, kies voor Schiphol en Lelystad en anders een vliegveld in zee, daar zijn we toch zo goed in?

Herman Matteman,

Almere