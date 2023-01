’NAVO versterkt’

Want de verovering van een land vol vernielingen, wrok en een uitgedunde bevolking levert weinig op, afgezien van meer (graan)export naar ‘bondgenoot’ China en de aanwezige bodemschatten. EU-landen spelen zichzelf al uit elkaar en de NAVO-troepen worden juist sterker; zeker als daarna lidstaten worden bedreigd. Bovendien worden daardoor ook de VS en Canada direct bij de oorlog betrokken en is Turkije altijd al een onbetrouwbare bondgenoot geweest. Bovendien moeten Poetin c.s. dan rekening houden met verbanning uit de Veiligheidsraad, naast onvermijdelijke schadeclaims en veroordelingen voor oorlogsmisdaden. Blijft over dat het Russische leger door schade en schande meer ervaring zal opdoen en wapens kan uittesten, waardoor een nieuwe wapenwedloop en Koude oorlog zullen ontstaan.

We weten hoe de vorige is afgelopen en een aanzienlijke versterking van de westerse strijdkrachten – al dan niet gecombineerd met boycots en sancties tegen China – zal ook in Peking niet echt welkom zijn. De westerse, maar vooral de Aziatische wereld zullen zich rekenschap moeten geven van een toenemende oorlogsdreiging die niet langer te negeren valt. En met name in de EU-landen zal de herbewapening ten koste (moeten) gaan van alle onzinnige klimaatplannen, terwijl linkse activisten juist het omgekeerde nastreven.

L.J.J. Dorrestijn