’Maatregelen verdelen samenleving’

Je zou bijna medelijden krijgen, ware het niet dat pas nog is voorgesteld om brandstof extra duur te maken middels accijns om het rijden op vervuilende brandstof te ontmoedigen en zo het rijden in elektrische auto’s te stimuleren. Wel heel toevallig dat nu ineens die tijdelijke accijnsverlaging wordt stopgezet.

Daarbij prik je zo door de ’krokodillentranen’ heen want alleen al middels de verhoging van energiebelasting, van 9 naar 21%, is de Haagse schatkist alweer afdoende gevuld, om nog maar te zwijgen over de extra BTW-inkomsten via alle duurder geworden producten.

Er is straks sprake van een tweedeling: zij die het financieel kunnen veroorloven, zullen eieren voor hun geld kiezen en elektrisch gaan rijden. De minderbedeelden zullen nog verder worden uitgeknepen middels de duurdere brandstof.

De vraag is hoeveel langer we het tolereren om door deze regering bestuurd te blijven worden die ook nog valse beloftes afgeeft zoals genoegdoening inzake de kindertoeslagaffaire en Groningen.

Jan Verniers, Arnhem