Wat is het dan fijn om in een ziekenhuis te liggen waar de verpleging, keukendienst, schoonmakers etc. slechts aan een half woord genoeg hebben om je even tot steun te zijn en een praatje maken. Hoe bijzonder was het, toen ik ’s avonds wakker werd, een heel lief briefje vond van de avondzuster naast m’n iPad . Zij zou na deze dienst een aantal dagen vrij zijn, had ze me van tevoren al verteld en ik zou een dag later opgenomen worden voor de operatie in Zwolle. Dankjewel Francis!

Wiebe Adema, Apeldoorn

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.