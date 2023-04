Uitslag Stelling: ’Herstel aardgasleed fooi’

Een van de critici meent: „Dat geld moet in één keer worden overgemaakt naar Groningen. Nu wordt het uitgesmeerd over 25 jaar en moet er aan allerlei verplichtingen worden voldaan.” En een andere stemmer merkt op: „Dit is geen inlossing van een ereschuld. Dit is een fooi.”

Naast de jaarlijkse 250 miljoen, gaat er de komende vijf jaar nog zes miljard naar schadeherstel en versterking om te voorkomen dat er nog meer aardbevingsschade komt. Slechts een derde van de stemmers vindt dat genoeg. Een stemmer pleit voor een ’open einde’ regeling. „Werk aan een royaal schadeherstel, zonder direct exacte bedragen te noemen.”

Aanleiding voor het geven van de miljardencompensatie, is het snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning. Een meerderheid van de deelnemers vindt dat dit rapport de Groningers zeker heeft geholpen bij hun zaak.

Er roeren zich ook enkele Limburgers. „Er is naar Limburg toe nooit echt een ereschuld ingelost. En zodra de subsidiepot leeg was, vertrokken de bedrijven die zouden investeren. Groningen en Limburg hebben nou eenmaal de pech dat ze ver van Den Haag liggen.” Een andere respondent: „Dat schadeherstel- en ereschuldgeld moet wel worden opgebracht door de belastingbetaler. In de jaren vóór Slochteren hebben de Groningers ook geprofiteerd van de steenkool.” Een andere stemmer vindt ook dat het op een gegeven moment wel genoeg is voor Groningen. „Inwoners van andere delen van Nederland draaien ook op voor de welvaart van velen. Mensen in Moerdijk, in Pernis en in de omgeving van Tata Steel gaan eerder dood maar krijgen geen compensatie.”

De gaskraan in Groningen helemaal dichtdraaien, dat vindt een flinke meerderheid van de stemmers echter weer geen goed idee. „Misschien moeten ze ook rekening houden met de rest van Nederland, voor wie het dichtdraaien van de gaskraan de energie niet meer is te betalen.” En een andere gasvoorstander meent: „Het komt niet zo heel goed uit om te stoppen met aardgaswinning. We moeten gewoon blijven pompen en de Groningers met de winst hiervan blijven compenseren.”

Namens het kabinet bood premier Rutte van de week zijn excuses aan de Groningers aan. Een flinke meerderheid van de respondenten vindt dit veel te laat. De premier zei ook overwogen te hebben af te treden. Dat hadden veruit de meeste stemmers een goed idee gevonden. Een kritische deelnemer vindt het niet genoeg en veel te laat. Deze krijgt bijval van een ander: „Te laat, slordig en te weinig. En nu is het maar afwachten of het geld op de juiste plek terechtkomt.”

Dit ’mea culpa’ van het kabinet gaat de Groningers niet verder helpen, zo vindt een meerderheid van de stemmers.

Wel krijgt Groningen dus een flinke zak geld voor de ontwikkeling van de regio. Weinigen zien heil in de ontwikkeling van de provincie tot de ’landbouwregio van de 21e eeuw’. Maar het plan voor het opzetten van een waterstofindustrie wordt wel omarmd. „Waterstof is de toekomst”, klinkt het hoopvol.