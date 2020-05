’Versoepeling is onverantwoord’

Feitelijk is het Russische roulette spelen met de volksgezondheid. Want de nieuwe maatregelen vanaf 6 mei, aangekondigd in het ’coronaspoorboekje’ liegen er niet om.

Reeds was besloten, dat de basisscholen op 11 mei hun deuren zouden openen. Mijns inziens onverantwoord, want kinderen naar school betekent meer ouders op straat, belasting voor het Openbaar Vervoer en onzekerheid over het besmettingsrisico.

Volgens deskundigen zijn kinderen minder besmettelijk naar anderen toe, maar dat wordt door een recent Duits onderzoek van viroloog Drosten bestreden, zonder dat het onderzoek in Nederland serieus is meegenomen in de afweging.

Vanaf 11 mei mogen kappers hun deuren openen, vanaf 1 juni gaan de terassen en restaurants weer open, alsmede de bioscopen. Dat betekent meer mensen op straat en een toenemend besmettingsrisico.

Ook is het houden van anderhalve meter afstand bij een kappersbehandeling of een rij-instructeur natuurlijk niet mogelijk.

Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer, maar bieden een schijnveiligheid, omdat zij maar voor maximaal 20 procent risico-dekkend zijn. Leuk wordt dat, als het drukker wordt in het openbaar vervoer!

Dat vakantieparken en dierentuinen vanaf 1 juli open worden gesteld, doet bij mij de vraag rijzen, of dit kabinet niet totaal de weg kwijt is.

Waarom niet eerst het effect van de openstelling van de scholen op 11 mei afwachten, in plaats van vrijwel alles open te gooien?

Dit gaat te snel, hier wordt gespeeld met de veiligheid van mensen. Heropstarting van de economie is belangrijk, maar nogal moeilijk, als een groot deel van de bevolking hetzij ziek wordt, hetzij overlijdt. Zonder mensen, geen economie. Nu maar hopen, dat dit kabinet alsnog tot rede komt.

Astrid Essed

Amsterdam