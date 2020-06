’Functie Schiphol niet in gevaar door omvallen KLM’

Opnieuw wordt nu de knip getrokken voor 3,4 miljard euro om de technisch failliete KLM in leven te houden. De gedachte hierbij is dat KLM en dus Schiphol van vitaal belang is voor onze economie want bedrijven rondom Amsterdam willen graag internationale verbindingen. Maar hier zit een gedachtenfout. Ook bij het wegvallen van KLM zullen er genoeg andere luchtvaartmaatschappijen zijn die deze weggevallen verbindingen maar al te graag willen opvullen.

Dus de ’hub functie’ van Schiphol komt niet in gevaar. En het personeel van KLM zal grotendeels ook bij deze luchtvaartmaatschappijen kunnen worden ondergebracht. Het kunstmatig in leven houden van KLM is dus geen economische maar een politieke beslissing! Ach wat maakt het uit: volgens Wobke heeft Nederland diepe zakken.

H. Wientjes

Rijsenhout