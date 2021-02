’Europa te afhankelijk van China’

Een land dat mensenrechten schendt, dat aan (bedrijfs-)spionage doet en veel zaken ongeoorloofd kopieert. Naast oneerlijke concurrentie is de kwaliteit vaak ondermaats, maar omdat het zo lekker goedkoop is laten we er toch van alles produceren. Laten we eerlijk zijn, de Chinezen zijn ook niet erg transparant als het gaat om het feit waar het coronavirus is ontstaan. Zo waren diverse gebieden en gebouwen voor de WHO-leden die het ontstaan van corona onderzoeken gewoon afgesloten. Geruchten gaan dat mensen die te veel wisten van het coronavirus plotsklaps zelf aan het virus zijn overleden.

Ook heeft de Chinese regering gezwegen als het graf over de uitbraak van dit virus in hun land. Het redden van de economie en China als wereldmacht stond voorop. Het is bizar dat Europa en onze regeringsleiders China hier niet op durven aan te spreken. Zowel de Europese regeringsleiders als de burgers moeten gaan beseffen waar wij mee bezig zijn. Europa zou net als China moeten kiezen voor de strategie: eigen volk en land eerst.

Peter de Quaack, Vlissingen