In vergelijking met andere landen is onze overheid ongekend gul geweest met haar coronasteun voor bedrijven. Het resultaat is dan ook dat wij het, economisch gezien, beter doen dan andere landen. Maar een ding zit me dwars, en dat is dat deze steunmaatregelen vooral bedoeld waren om werknemers met een vast arbeidscontract hun vaste baan te laten houden.