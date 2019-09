Salafisten kunnen nu hun gang gaan

Na de Nieuwsuur-uitzending over haatlessen op salafistische scholen herinnerde ik me mijn column over het eerste Wildersproces. Dit schreef ik in 2010: ’Deze politicus, die oproept tot verzet tegen de onbetwistbare gruwel van de politieke islam, moet kennelijk hangen. Maar al die door Saudi-Arabië ingehuurde ’broeders’, het schuim dat stilletjes samenspant in stichtingen en besturen, de geweldverheerlijkende haatzaaiers met driedubbele agenda’s mogen hun gang gaan. Zij gelden als bouwstenen van de multiculturele vrede.’ Helaas is dit negen jaar later weer actueel.