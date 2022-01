’Wekelijks testen werkt beter dan 2G’

De 2G voorkomt de besmettingen niet, het is schijnveiligheid. Iedereen kan besmet raken, de vaccinatie houdt dat niet tegen. Als je veilig wilt zijn, dan is het beter om iedereen, ook de gevaccineerden met booster en de genezen verklaarden, minimaal één keer per week te testen, zoals in Denemarken. Daarna blijven alleen de positief getesten in quarantaine. Zo hou je alles open, werkbaar en onder controle. Vervolgens kan je uiteindelijk de Spaanse methode gaan volgen, door het te beschouwen als een griep.

M.Dekker,

Middenmeer