’Onze welvaart zorgt voor vervuiling’

Hier zit de welvaart met al zijn vervuiling die dat allemaal veroorzaakt heeft. Bedrijfsresultaten zullen elk jaar moeten groeien willen bedrijven blijven bestaan, ondanks de nadelige gevolgen voor het klimaat. Ook alle spullen die wij kopen, vervangen we veel eerder dan dat echt nodig is.

Kijk maar eens zelf in je kledingkast wat voor kleding daar hangt die nog lang niet afgedragen is. Zo ook schoenen, we zien tegenwoordig geen schoensmeer meer. Tegen die tijd dat ze er wat minder uitzien, staan er weer allang een paar nieuwe in de kast. Een aantal generaties terug, gingen de schoenen en kleding wanneer men daar uitgegroeid was van Pietje naar Jantje en daarna naar Klaasje. En zat er onverhoopt een gat in werd deze hersteld. Kortom, er is ’spreekwoordelijk gezegd’ nog een hele wereld te redden. Begin vooral bij jezelf.

Mario Verhees, Asten