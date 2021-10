Brief 3: ’Compensatie moet maatwerk zijn’

Dat werken met gemiddelden betekent eigenlijk veel te vaak faliekant misschieten. Verzin eens maatwerk! Compenseer de onderkant van de samenleving en ontzie gezinnen met jonge kinderen. Voorbeeld: iedereen met een belastbaar gezinsinkomen beneden € 25.000 over 2020 een eenmalige toeslag ad € 125 per kwartaal voor 2022. Verhoog de kinderbijslag voor gezinnen met een totaal belastbaar gezinsinkomen beneden € 35.000 met € 50 per kwartaal per kind. Op deze manier wordt maatwerk geleverd en worden gezinnen in armoede veel effectiever geholpen.

Kees B. Kraaijeveld, Nunspeet

