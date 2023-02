’Blowverbod niet te handhaven’

Bekijk ook: Blowen op Amsterdamse Wallen vanaf half mei verboden

Toe maar zeg, en wellicht ook een aanscherping van het alcoholverkoopverbod en vervroeging van de sluitingstijden voor horeca en prostitutie bekrachtigen. Het bestuur grijpt wel keihard in zeg, alleen vergeet het dat die overlast in bijna alle uitgaansgebieden speelt en de handhaving huilen met de politiepet op is. Amsterdam trekt eenvoudigweg de verkeerde toeristen aan met al die coffeeshops en al het vertier dat er omheen hangt zoals de bekende bachelorfeesten. En heeft daar jarenlang bewust op gestuurd. Om nu opeens stoere maatregelen aan te kondigen is dan ook zoiets als de put dempen als het kalf verdronken is. Deze halfbakken maatregelen zetten geen zoden aan de dijk!

Bas Overmars, Amsterdam