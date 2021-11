’Stop met bouw datacentra’

Premium Columns

We leven in het beste land ter wereld, maar maak dat de wappies maar eens wijs

We wonen in het beste land ter wereld en in de beste tijd. We zouden het bijna vergeten nu duizenden burgers de straat op gaan om de politie te bekogelen en vernielingen aan te richten. Soms doen ze dat uit verveling of frustratie en sommigen omdat ze de instituten van het land niet vertrouwen.