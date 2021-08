’Meer transparantie nodig bij pensioenfondsen’

Bekijk ook: Veel wantrouwen tegen pensioenfondsen

Het is behoorlijk vreemd dat de toenemende miljarden aan reserves geen enkele verhogingen van de pensioenen kunnen plaatsvinden. Het alibi van lage rekenrente is iedere keer de dooddoener. Het onderzoek destijds van het tv-programma Zwarte Zwanen leverde verbijsterde inzichten op. De situatie is er niet beter op geworden.

B. Huisman