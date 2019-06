’Zorgen om online gokken’

Het aantal aanbiedingen van online gokken neemt grote proporties aan, want 125 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben de toezichthouder laten weten interesse te hebben voor een vergunning (Tel.21/6/19).

Het blijkt dat 2/3 van deze bedrijven zijn gevestigd in het buitenland, hetgeen direct de vraag op roept of daar ooit een goede controle op uit te oefenen is onder andere als het gaat om betrouwbaarheid.

Nederland staat wereldwijd bekend als een in menig opzicht zeer tolerant land getuige bij voorbeeld de inmiddels onbeheersbare drugshandel en -gebruik waar Nederland inmiddels wereldwijd de reputatie van narcostaat aan heeft te danken.

Het is niet te hopen dat het dezelfde kant op gaat met online gokken, want dit zal in een toenemend aantal gevallen een grote gok blijven.

Otto C. Tempelaars, Heemstede