Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Staan we met 1-0 voor of met 3-1 achter?

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Het scorebord is stuk. En er zitten bij FC Nederland meerdere coaches op de bank. De een denkt dat we met 1-0 voorstaan en dat we daarom een extra verdediger op moeten stellen, een ander denkt dat we 3-1 achter staan en die laat dus twee verse aanvallers warmlopen. Weer een ander gaat ervan uit dat het nog 0-0 staat dus die wil het elftal voorlopig nog even intact laten tot aan de rust.