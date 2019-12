’Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt.’ Zelfs koning Willem-Alexander die deze gewichtige woorden in zijn kersttoespraak opnam, gaf meteen toe dat ze wat ’poëtisch’ klonken. Maar dat was nu eenmaal wat hij om zich heen zag, ging hij voort. Wat volgde was een pleidooi voor vrijheid, authenticiteit en dwarsdenken.