’Nu blijkt wat zorgverleners waard zijn’

Inmiddels zijn we een coronacrisis verder en nu blijkt dat er mensen te weinig zijn, er wordt zelfs aan mensen gevraagd alsjeblieft terug te komen, want we kunnen de tsunami van ellende niet meer overzien. Momenteel blijkt dat diezelfde mensen die een tijdje terug nog staakten voor meer inkomen zich nu letterlijk uit de naad werken om het tij te keren.

Ze draaien dubbele uren en geven niet op. Laat iedereen daar maar eens goed over nadenken als ze weer vinden dat ze genoeg verdienen of als ze de zorgverleners weer eens lastigvallen bij het uitvoeren van hun job.

Denk goed na als je die mensen bestookt met vuurwerk en diegenen die steeds staan te filmen of het erg vinden doe iets en grijp in. Nu blijkt wat al deze zorgverleners waard zijn als de nood het hoogst is.

A.de Waele, Koewacht