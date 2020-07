’Tijd voor andere bestuurders’

Annemarie van Gaal liet in haar recente column (Tel. 27/7) treffend zien hoe ook onze bestuurders een beleid voeren van ongebreidelde vrijhandel en globalisering. Onze bussen en straatstenen (Bilthoven) worden niet door lokale ondernemers gemaakt maar respectievelijk in China en Vietnam. Als Nederland geen VS wil worden, zal ook hier de kiezer op andere partijen moeten gaan stemmen.

Paul Schermers, Apeldoorn