Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier ’Heb jij nog geen bedreigingen binnen?’

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Hoe krijgt een mooi verhaal een nare wending? Het overkwam me onlangs met een artikel over het jagerskoppel Wilco van Roon en Heidi Looy. Zij namen de moeite om te vertellen wat het jagersvak inhoudt, welke rol het geweer daarin speelt – een beperkte – en hoe beiden genieten van het leven in en met de natuur. Toch eindigde het, voorlopig, met aangifte van smaad, laster en opruiing.