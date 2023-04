Premium Het beste van De Telegraaf

Ode aan mijn oude meester

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

Op YouTube circuleert een mooi filmpje van de Britse stervoetballer Ian Wright. Voor het oog van de camera wordt de oud-Arsenal-spits herenigd met zijn vroegere leraar. Wright verandert ter plekke in een schooljongen, neemt zijn pet af en barst in tranen uit. Hij dacht dat de man die cruciaal was in zijn jonge jaren reeds was overleden.