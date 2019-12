’Relschoppers hebben lak aan gezag’

Het zal niet de eerst keer zijn dathet vernieltuig tóch steeds weer hun zin krijgt en gezagsdragers door de knieën gaan om daarmee aangekondigde verergering voor geweld en wanorde te voorkomen. Dat is precies wat tekenend is voor onze overheid vanaf het kabinet tot en met het gemeentebestuur in de lokale kernen, het blauw op straat incluis.

Intimidatie is het toverwoord en dat hebben we aan politiek Den Haag te danken. Slaap gerust verder Rutte III. Men heeft lak aan U.

C.N.H.van Dijck